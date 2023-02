Salvini: "Il partito anti-auto è stupido, il settore va accompagnato"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 23 febbraio 2023 "Il partito anti-auto è stupido perchè l'auto è uno strumento di lavoro, sviluppo e innovazione che va accompagnato e sostenuto. Anche perché Inoltre offre lavoro. Stiamo lavorando per far convivere tutti sulle strade". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture e Trasporti, intervenendo questa mattina al convegno 'Mobility Hub on Track' ad Assago (Mi). Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev