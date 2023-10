Salvini: “I problemi della chiusura del passo del Brennero li risolveranno gli avvocati”

(Agenzia Vista) Bolzano, 9 ottobre 2023 “A quelli che chiacchierano di inquinamento senza passare dalle parole ai fatti: 25 minuti da Fortezza a Innsbruck”, è la promessa di Matteo Salvini all’evento “Italia dei Sì” in relazione alla realizzazione del tunnel del Brennero. “Non riesco a capire perché con due comunità che stanno investendo decine di miliardi in sicurezza e velocità, qualcuno per scelta unilaterale crei code e problemi economici e sociali chiudendo il passo del Brennero in alcune ore e in alcuni giorni”, ha aggiunto Salvini. “Quello lo risolveremo con gli avvocati”. Fonte video: Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev