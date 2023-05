Salvini: Ho visto Berlusconi in forma, combatte come un leone

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2023 "L'ho visto in forma, combatte come un leone. Spero di poterlo tornare presto a incontrare a casa e non più in una stanza d'ospedale", le parole di Matteo Salvini a Firenze sull'incontro con Berlusconi. / Fb Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev