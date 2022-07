Salvini: "Gualtieri peggio della Raggi, vicino alla Camera cumuli di «monnezza» di 1 metro!

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022 "Non credevo fosse possibile, ma ci sono tanti cittadini che mi dicono che Gualtieri è ancora peggio della Raggi. Poi lo vediamo, non serve andare in periferia, ieri qui vicino alla Camera dei Deputati, nel cuore della Capitale, c'erano cumili di "monnezza" alti un metro, con variegata fauna". Così il segretario leghista Matteo Salvini. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev