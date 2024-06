Salvini: "Governo ne esce rafforzato, complimenti a Meloni e Tajani"

(Agenzia Vista) Milano, 10 giugno 2024 “Constatiamo nei fatti e non nelle ipotesi che la scelta nazionale è la scelta del futuro: il Governo, penso uno dei pochi casi in Europa, ne esce rafforzato in termini percentuali, con tutti i partiti che ci guadagnano, complimenti a Meloni e Tajani”, lo afferma Salvini dal comitato di via Bellerio a Milano sul tema delle elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev