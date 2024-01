Salvini: "Galileo aveva ragione. Non ci avranno"

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2024 "Non ci avranno, prevarremo. La storia insegna. Galileo Galilei aveva ragione". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando all'inaugurazione della nona edizione nazionale della Scuola di formazione politica della Lega. "Lo hanno processato - ha continuato -, lo hanno incarcerato, ne hanno chiesto l'abiura ma se uno ha ragione e sa di essere da parte della ragione, non abiura, non retrocede, non cambia casacca, non abdica, non lascia che vincano altri. Io sto facendo quello che sta facendo per i miei figli, perchè io a 50 anni ho avuto tantissime soddisfazioni". Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev