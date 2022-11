Salvini: Entro inizio dicembre nuovo Codice Appalti in Cdm. Sarà strumento lavoro e non di tortura

(Agenzia Vista) Bergamo 23 novembre 2022 “Stiamo lavorando al Ministero perché sarà nostro onere e onore portarlo in Consiglio dei Ministri entro l’inizio di dicembre il Nuovo Codice degli Appalti. Le indicazioni che ho dato agli uffici che ci stanno lavorando è di semplificare, accelerare, sburocratizzare e tagliare almeno la metà del contenuto della proposta di Codice. Stiamo raccogliendo le riflessioni per farne una sintesi per far sì che sia uno strumento di lavoro e non di tortura come in passato”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il suo intervento alla 34° Assemblea Nazionale dell’Anci che si è svolta a Bergamo. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev