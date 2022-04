Salvini: "Da Draghi ampia disponibilità, dopo Pasqua chiariremo che non ci saranno nuove tasse"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2022 "Abbiamo trovato un'ampia disponibilità da parte di Draghi a risolvere i problemi. Quello di palazzo Chigi è stato un incontro positivo, distensivo, nelle prossime ore si lavorerà per risolvere i problemi. L'importante è che ci sia la certezza che nessuno paghi un euro in più. Dopo Pasqua si chiarisce definitivamente che non ci saranno nuove tasse". Così Matteo Salvini, incontrando i giornalisti, al temine dell'incontro a Palazzo Chigi, sul tema della delega fiscale. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev