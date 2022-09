Salvini: "Curioso se in Lombardia vicegovernatore centrodestra si candida a sinistra"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 19 settembre 2022 C'è una squadra che sta ben governando e continuerà a ben governare. Non vedo dove sia il problema. Se c'è un vicepresidente in carica immagino sostenga la squadra con cui sta lavorando da anni. Sarebbe curioso che un vicegovernatore di centrodestra si candidasse con la sinistra". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine del Micam in Fiera Milano a Rho, risponde a chi gli chiedeva della disponibilità della vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, a candidarsi alla guida della Lombardia. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev