Salvini: "Cretino chi dice che se prof non è simpatica si merita pallini in testa"

(Agenzia Vista) Milano, 07 febbraio 2023 "Ho sentito anche ieri quella professoressa a Rovigo messa alla berlina sui social perché quattro cretini sono entrati in classe con una pistola ad aria compressa sparandole a pallini e hanno trovato qualcuno più cretino di loro che lavora per la Rai, che sostanzialmente ha detto che se una professoressa non è simpatica si merita di pigliarsi dei pallini in testa... Vergogna chi la pensa così". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo dal palco del Teatro Dal Verme di Milano per la kermesse elettorale del centrodestra a sostegno di Attilio Fontana. Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev