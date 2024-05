Salvini contestato da attivisti di Greenpeace al Festival dell'Economia di Trento

(Agenzia Vista) Trento, 23 maggio 2024 In apertura del suo intervento al Festival dell’Economia di Trento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini è stato contestato e fischiato in sala da un gruppo di attivisti di Greenpeace. Salvini ha risposto: “Quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno a Trento. Non avete capito niente della vita, fatevi dire onestamente”. I contestatori poi hanno chiesto della siccità: “Siccità? Sta piovendo come non piove da un secolo”, ha aggiunto. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev