Salvini: "Con i 5 Stelle non si sarebbero fatte le chiuse sui Navigli di Leonardo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2023 "Penso alle chiuse sui Navigli pensate da Leonardo... con i 5 Stelle non ci sarebbero state, avrebbero detto: 'questo è un mattò. Oppure non avremmo l'Autostrade del sole che per fortuna è stata fatta". L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e senatore della Lega, Matteo Salvini intervenendo in Aula sul decreto sul ponte sullo Stretto. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev