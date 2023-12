Salvini: "Con Giorgia e Antonio siamo amici, non solo alleati"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "A inizio governo ci conoscevamo di meno con Giorgia e Antonio, mi hanno confortato i risultai di questi 13 mesi ma soprattutto quando ci sediamo in Cdm la cosa bella che mi da forza e che mi fa pensare che supereremo le difficoltà è che ci troviamo tra amici, non tra alleati. E' la differenza tra un'alleanza politica e la condivisione di valori. Quando c'è alleanza di convenienza, al primo vento l'albero rischia di traballare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Atreju rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Antonio Tajani seduti in prima fila.i gangli vitali della società. Faremo di tutto per sostituire quelli che occupano posti senza meriti, ma solo perché hanno tessera del Pd”. Così Giovanni Donzelli sul palco di Atreju, parlando con Cruciani e Parenzo. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev