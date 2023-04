Salvini: Codice dei Contratti Pubblici è legge e indietro non si torna

(Agenzia Vista) Cuneo, 03 aprile 2023 "Il nuovo codice dei contratti pubblici è legge e no, indietro non si torna", le parole di Matteo Salvini a Roddi (Cuneo) per l’apertura al traffico di un nuovo tratto dell’autostrada Asti-Cuneo. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev