Salvini cita Vasco: "Davano per finiti sia me che Wilders o Le Pen, ma siamo ancora qua"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Ci davano per finiti, sia a Wilders che a Le Pen e anche a me, ma come dice Vasco, Siamo ancora qua". Così Matteo Salvini parlando alla Stampa Estera. Fonte video: Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev