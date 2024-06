Salvini: "Ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci"

(Agenzia Vista) Milano, 10 giugno 2024 “Ringrazio la comunità della Lega perché era da un anno che sostanzialmente tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci. Certo, con alcune stranezze: con l’ex segretario del partito che nel giorno del voto dice che vota un altro partito, quindi le condizioni interne non sempre sono state comode, ma i leghisti ci hanno messo l’anima”, ha affermato Salvini dal comitato della Lega di via Bellerio a Milano nel giorno dello spoglio per le europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev