Salvini: Chi critica Codice degli Appalti parlando di morti sul lavoro fa ideologia, non critica

EMBED





(Agenzia Vista) Cuneo, 03 aprile 2023 "Ho visto che ci sono lamentele di vario genere, alcune delle quali mi sono dispiaciute perché evidentemente denotano una mancanza di lettura, quando si tirano in ballo favori alla mafia e morti sul lavoro, non si fa critica, ma ideologia", le parole del ministro Salvini a Roddi (Cuneo) per l’apertura al traffico di un nuovo tratto dell’autostrada Asti-Cuneo. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev