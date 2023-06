Salvini: Casco e assicurazione obbligatoria per i monopattini

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2023 "Non c'è nessun incombenza in più per i ciclisti, nessun obbligo in più rispetto alla normativa. Anzi, si sta studiando con la polizia stradale una distanza di sicurezza sotto la quale non è possibile superare le biciclette, mentre per quanto riguarda i monopattini ci sarà un limite di velocità e ci sarà il casco e l'assicurazione obbligatoria", le parole di Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev