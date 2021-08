Salvini in Calabria: "Comprare mezzi nuovi per spegnere incendi"

(Agenzia Vista) Calabria, 13 agosto 2021 "Fra tre giorni sarò in visita in Aspromonte. Stiamo lavorando per avere sempre più uomini e mezzi. In questo momento bisogna solo sostenere il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile e ringraziare i volontari calabresi e di tutte le regioni italiane per i mezzi e gli uomini che stanno mandando". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta gli incendi che stanno devastando la Calabria, a margine di una sua visita in provincia di Catanzaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev