Salvini: "Bossi ha mancato di rispetto a intera comunità"

(Agenzia Vista) Milano, 10 giugno 2024 Penso che sia un caso più unico che raro quello di un movimento politico che riesce a crescere nonostante a urne aperte il suo fondatore annunci che votava per un altro partito, cosa abbastanza curiosa. Anticipo la domanda ‘Cosa farete?’. Non voglio male a nessuno, a Bossi ho dedicato anche il libro che ho scritto, sicuramente dovrò sentire i militanti. Se qualcuno dice che vota per un altro partito mi sembra che manchi di rispetto non al segretario in carica, ma a un’intera comunità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev