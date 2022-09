Salvini: "Bloccare aumenti bollette e cancellare legge Fornero"

(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2022 "Per me ascoltare i lavoratori è un dovere, li ascolto prima e dopo il voto. Mi chiedono di bloccare bollette e su questo non ci fermeremo, perchè bloccare le bollette significa salvare posti di lavoro e poi di cancellare la legge Fornero", le parole di Matteo Salvini a margine di un incontro alla Cisl a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev