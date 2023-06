Salvini: Berlusconi amava davvero ceti popolari, che qualcuno ha perso di vista negli ultimi anni

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2023 "Parlare di normalità a proposito di un uomo eccezionale, unico come Silvio Berlusconi sembra strano, eppure l'ho sentito anche da qualcuno prima di me. La sua capacità unica di entrare in sintonia con le persone comuni, di parlare un linguaggio che tutti potessero capire, è stata una delle sue grandi forze. Una forza che, non a caso, certa sinistra, intrisa di ideologia, non ho mai capito.Quei ceti popolari, con la casalinga e con l'operaio, che qualcuno invece ha perso di vista negli ultimi anni, Silvio li amava veramente", le parole di Matteo Salvini al Senato alla commemorazione di Silvio Berlusconi. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev