Salvini: "Avere solo auto elettriche è suicidio economico e sociale"

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 “Sarà importante avere anche le auto elettriche ma avere solo le auto elettriche è un suicidio economico, sociale e industriale". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo ad un evento di Quattroruote. "Bisogna comprendere che quando si dice solo elettrico si fa una scelta che ci pone in condizioni di subalternità rispetto ad altri Paesi", ha detto ancora. "Nessuno mi toglie dalla testa che alcune scelte suicide, che vanno contro una logica ambientale sociale ed economica, sono state prese o per arroganza, o per ignoranza o per convenienza. L'elettrico è parte del futuro, così come lo sono le rinnovabili, ma pensare di fare a meno dei combustibili fossili, carbone e gas nel breve periodo è pura illusione", ha concluso. Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev