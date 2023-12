Salvini: Autovelox fondamentale per la sicurezza, non per fare cassa

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 "L'uso dell'autovelox è fondamentale se ha come finalità esclusiva la tutela della sicurezza, della circolazione e della vita umana, non certo per le esigenze di fare cassa da parte di qualcuno", le parole di Matteo Salvini al Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev