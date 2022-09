Salvini: “Aumento bollette luce e gas rischia di fare danni economici peggiori di lockdown e Covid”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 9 settembre 2022 “Nel commercio sono a rischio chiusura o sospensione un negozio su quattro, è una strage economica senza precedenti, peggio del Covid. L’aumento delle bollette di luce e gas rischia di fare danni economici peggiori del lockdown e Covid. Se tutta la cpolitica non lo capisce in Italia ed Europa è un problema, io ce l’ho ben chiaro”. Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro di Confcommercio organizzato a Roma in Piazza Gioachino Belli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev