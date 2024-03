Salvini al Senato: "No a zone a 30km/h e ad autovelox per fare cassa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 “La sicurezza è all’attenzione del Ministero e dell’intera Aula, l’ideologia che prevede il dilagare di ZTL e di zona 30 all’ora penalizzanti per lavoratrici e lavoratori, e autovelox installati ovunque non per sicurezza, ma per fare cassa poco hanno a che fare con la sicurezza stradale. Quindi buon senso e concretezza senza ideologia”, lo ha affermato il ministro dei Trasporti Salvini durante il Question Time al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev