Salvini al comizio di Domodossola senza barba: "Ho fatto una scommessa con un amico di nome Silvio"

(Agenzia Vista) Domodossola, 23 luglio 2022 "Facciamo una scommessa? Domani sui giornali ci sarà Salvini senza barba e con i pantaloni corti, non quello che la Lega propone agli italiani per il 25 settembre. E faccio la seconda scommessa: tra due mesi andrà al governo senza barba e coi pantaloni corti... Scherzi a parte, perchè sì, sembro bruttissimo, mi sono tolto la barba perchè era una promessa che avevo fatto a un amico. Mi aveva detto: Se succede una certa cosa, mi prometti che ti tagli la barba. E io, fatto! La parola vale sempre, anche ai miei danni. Quindi oggi l'ho chiamato, gli ho mandato una foto e ho detto: 'Silvio ti ho promesso di tagliarmi la barba e me la sono tagliata... Basta, però, mi fermo qua..." Così il segretario della Lega a un comizio a Domodossola. Lega Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev