Salvini: Ai giovani vogliamo offrire opportunità di crescita, non redditi

EMBED





(Agenzia Vista) Bari, 02 agosto 2022 "Quota 100 non è una formuletta, dietro ci sono centinaia di migliaia di giovani che hanno iniziato a lavorare. Noi ai giovani vogliamo offrire opportunità non redditi per stare a casa", le parole di Matteo Salvini a Bari per la festa della Lega. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev