Salvini a Mosca e ambasciata russa, Berlusconi: "Salvini ha restituito i soldi. Il caso non esiste"

(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2022 “L’ambasciata russa era intervenuta perché con Aeroflot c’erano somme in più da pagare. Comunque quando Salvini lo ha saputo ha restituito i soldi. Quindi il caso non esiste”. Le parole di Silvio Berlusconi, giunto al seggio elettorale di Via Fratelli Ruffini, a Milano, per votare i referendum abrogativi sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev