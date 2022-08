Salvini: "5S hanno fatto cadere Governo per termovalorizzatore, mi chiedo cosa abbiano nel cervello"

(Agenzia Vista) Pinzolo 20 agosto 2022 “Sono abituato a pensare il futuro e non a rimpiangere il passato. I 5S hanno deciso di far cadere il Governo perché non volevano il termovalorizzatore a Roma. Mi domando cosa abbia nel cervello chi nel 2022 non vuole che i rifiuti diventino energia, calore, valore e ricchezza”. Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini un comizio a Pinzolo in Trentino Alto-Adige / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev