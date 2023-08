Salario minimo, Meloni: "Proposta entro 60 giorni, in tempo per coperture in legge bilancio"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2023 "Ho proposto un confronto anche col Cnel" da completare "prima della legge di bilancio anche in tempo per avere le coperture per i finanziamenti. Il lavoro povero non viene risolto col semplice salario minimo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della riunione a Palazzo Chigi con le opposizioni sul salario minimo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev