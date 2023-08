Salario minimo, Meloni: "Nessuna proposta dal Governo, incontro è segnale di attenzione e rispetto"

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2023 Il Governo non si è presentato con una sua proposta sul salario minimo come "segnale di attenzione e rispetto" nei confronti delle opposizioni per poter affrontare un lavoro comune con l'ausilio del Cnel con l'auspicio di arrivare ad una proposta condivisa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia meloni, al termine del vertice a Palazzo Chigi, aggiungendo che "aiutare le famiglie sul piano economico è una delle nostra grandi priorità e chiaramente ci interessa la questione del rafforzamento dei salari, e per questo ho scelto di incontrare le opposizioni". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev