Salario minimo, Durigon: "Alzare stipendi potenziando la contrattazione"

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2023 "Il salario minimo è giusto, dobbiamo fare di tutto per innalzare i salari che ci sono in Italia, soprattutto per alcuni settori come nella vigilanza. Il nostro dovere è potenziare la contrattazione collettiva". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev