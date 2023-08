Salario minimo, Conte: "Noi ideologici? No, spiegato punto per punto nostra proposta"

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2023 "Ideologici? "Assolutamente no. Non so come si possa dire che la nostra è una posizione ideologica. Ci sono stati chiesti chiarimenti e li abbiamo forniti puntualmente. Il mio intervento e quello degli altri colleghi dell'opposizione sono stati tutti nel merito, abbiamo spiegato punto per punto quelli che sono i passaggi significativi di un testo che secondo noi il governo non ha ancora approfondito puntualmente". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte al termine del tavolo a Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev