Salario Minimo, Conte: "Dalla maggioranza chiusura totale, nessuna controproposta in quattro mesi"

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 “Sono intervenuto in Commissione lavoro sperando nella resipiscenza della maggioranza, che si ravvedessero. Invece c’è un atteggiamento di chiusura totale. L’unica cosa che hanno saputo presentare in 4 mesi di lavoro è un loro emendamento soppressivo della nostra proposta del salario minimo. Non c’è nessuna controproposta. La Presidente Meloni non si assume la responsabilità di portare rispetto ai lavoratori. Noi facciamo la nostra battaglia in Commissione, andremo in Aula e continueremo la nostra battaglia parlando al Paese se non sarà sufficiente”, le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev