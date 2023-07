Salario minimo, Conte: "Da Meloni nessuna sensibilità su tema così urgente"

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 "La presidente Meloni non ha dimostrato nessuna sensibilità per il tema del salario minimo, ha una visione completamente diversa sul punto e a noi sembra un atteggiamento totalmente sbagliato rispetto a un problema sociale così urgente. Ci sembra che Meloni non colga che qui in gioco c'è un problema di dignità di lavoratori e lavoratrici". Così Giuseppe Conte in commissione Lavoro alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev