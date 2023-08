Salario minimo, Calderone: "Parlare di reddito giusto e adeguato"

(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2023 “Ragiono in un’ottica di stabilità del mercato del lavoro. Se dovessimo individuare un unico parametro che vale per tutti, una cifra, questo creerebbe sicuramente delle difficoltà nella gestione delle dinamiche salariali e contrattuali che fanno sì si possa investire su produttività e restituzione ai lavoratori. Credo si debba guardare nel complesso al valore del contratto. Penso che si debba parlare di reddito adeguato e giusto e che si debba fare una lotta al lavoro povero, sommerso e al caporalato”, le parole di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione dell’incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Generazione Lavoro. Capire i cambiamenti”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev