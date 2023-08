Salario minimo, Calderone: "Non fa la differenza solo importo orario, ma sistema welfare aziendale"

(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2023 “Non è solo un importo orario che fa la differenza, ma un sistema aziendale in cui si lavora e si hanno una serie di servizi. La scelta di sostenere la contrattazione e il welfare aziendale risponde all’esigenza di dare risposte concrete a quelli che sono i bisogni reali. Non si può scaricare sul lavoro quello che deve essere un progetto di vita”, le parole di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione dell’incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Generazione Lavoro. Capire i cambiamenti”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev