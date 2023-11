Salario minimo, Calderone: "Il tema del lavoro povero non si risolve in questo modo"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Per noi il ragionamento è molto più ampio del semplice salario minimo fissato per legge. Il nostro Governo ha sempre detto che il tema è combattere il lavoro povero e garantire un'equa e dignitosa retribuzione, come prescrive l'articolo 36 della Costituzione. Occorre tener conto che nella contrattazione nazionale collettiva entrano in gioco molti fattori, oltre alla sola retribuzione oraria" lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, a margine degli Stati Generali del Lavoro 2023 "Il lavoro che cambia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev