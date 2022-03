Russia-Ucraina, von der Leyen con Draghi: "Lavoriamo su nuove sanzioni"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 marzo 2022 "Discuteremo anche del nuovo pacchetto per le sanzioni. Sapete che abbiamo già tre pacchetti di pesanti sanzioni già essere ma adesso dobbiamo assicurarci che non ci siano scappatoie. Soprattutto che l'effetto delle sanzioni sia massimizzato". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev