Russia-Ucraina, Mattarella: "Pronti a soluzione politica quando si apriranno spiragli disponibilità"

(Agenzia Vista) Trieste, 28 marzo 2022 "Stiamo rispondendo cercando con insistenza di proporre dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente, per trovare soluzioni politiche, pronti a perseguirli non appena si aprano spiragli di disponibilità", così Mattarella nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Trieste. / Youtube Università degli Studi di Trieste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev