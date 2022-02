Russia- Ucraina, Di Maio: "Armi lascino spazio a diplomazia"

(Agenzia Vista) Mosca, 17 febbraio 2022 "Deve prevalere la diplomazia, il buon senso, la strada maestra per evitare un conflitto che potrebbe generare conseguenze devastanti per l'intero Continente. La pace, che allontana ogni dramma dagli effetti incontrollati, e' la direttrice da continuare a seguire, e' l'unica via che puo' condurci a una duratura stabilita'. Le armi lascino lo spazio alla diplomazia", così Di Maio nel corso della conferenza stampa con il ministro degli Esteri russo Lavrov. / Facebook Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev