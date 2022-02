Russia - Ucraina, Di Maio a Kiev: "Unica arma per evitare conflitto è la diplomazia"

(Agenzia Vista) Kiev, 15 febbraio 2022 "L'Italia parteciperà ai meccanismi di deterrenza se necessario. L'unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità. La diplomazia non deve fermarsi, è unica arma per evitare un conflitto", così Di Maio a Kiev nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il ministro degli Esteri ucraino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev