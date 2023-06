Russia, Scholz: Irresponsabile affidare potere militare ai privati

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 giugno 2023 "Naturalmente, anche quello che è successo in Russia avrà un ruolo. Ciò dimostra ancora una volta che è semplicemente irresponsabile affidare il potere militare a privati. Questo è minaccioso. E quello che hanno fatto i mercenari nella guerra in Ucraina, quello che fanno in Africa e in molti altri posti nel mondo è irresponsabile, imperdonabile", le parole di Olaf Scholz arrivando al Consiglio Ue di Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev