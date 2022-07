Ruocco (Ipf): “Il Movimento Cinque Stelle è diventato il partito di Conte”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 18 luglio 2022 Ruocco: “Il Movimento Cinque Stelle è diventato il partito di Conte” “Non seguo i voli pindarici del M5S, le loro premeditazioni sono anche fatte male perché non decidono una linea. E’ diventato il partito di Conte, c’è stato un iter con una storia già scritta. E’ un partito personalistico che non rappresenta più il M5S”. Lo ha dichiarato la deputata di Insieme per il futuro Carla Ruocco nei pressi di Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev