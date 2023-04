Runner morto in Trentino, Fugatti: Ho informato il Governo

(Agenzia Vista) Trento, 06 aprile 2023 "Questo è il momento del dolore, quindi credo che vada fatto quel che è giusto nel rispetto delle persone interessate in questo particolare momento. Ero sul posto questa mattina e ho potuto, insieme alle autorità competenti, vedere quanto accaduto di persona. Siamo in attesa degli esiti scientifici su quanto accaduto e quindi, da persone serie, attendiamo l'esito finale che potrebbe arrivare nelle prossime ore o nella giornata di domani. Nella sede del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza ho informato quali saranno le decisioni che la giunta provinciale prenderà nel momento in cui tutti gli esami accertassero quanto si paventa", le parole di Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev