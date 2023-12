Rovere: "Poste Italiane contribuirà a ridurre il divario tra Nord e Sud"

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "E' stato per noi importante essere presenti alla presentazione di questo rapporto annuale Svimes, che si occupa appunto di sviluppo e competitività del Mezzogiorno. Poste Italiane contribuirà moltissimo nei prossimi anni, come ha sempre fatto, allo sviluppo del Mezzogiorno, ma con un'accelerazione data da due grandi progetti che avranno un impatto sui grandi temi di divario non soltanto tra Nord e Sud del Paese, ma anche tra centro e periferia, quindi il ritardo nello sviluppo dei piccoli centri" lo ha detto Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2023 al Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev