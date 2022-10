Rossomando (Pd): “Congresso aperto a tutti, non solo quando bisogna scegliere guida partito”

(Agenzia Vista) Roma 27 ottobre 2022 “Congresso da partita a scacchi o battaglia? Nessuna delle due, vogliamo fase costituente con grande apertura non solo ai militanti ma anche agli elettori e chi non ci ha votato. C’è bisogno di partecipazione e non protagonismo, non si possono chiamare le persone solo quando bisogna scegliere chi guiderà il Partito”. Lo ha dichiarato la senatrice del Partito Democratico Anna Rossomando uscendo dalla sede del Nazareno dove si è svolta la riunione della Segreteria del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev