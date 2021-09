Rossi (Sinistra Civica Ecologista): “Costruiamo insieme l'identità per il futuro di Roma”

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2021 Il 24 settembre al Piccolo Teatro dell'Abbazia San Paolo si è tenuto il dibattito organizzato da Alberto Rossi, che corre per il Primo Municipio, con Roberta Agostini, capolista al Comune per la lista Sinistra Civica Ecologista, dal titolo “Quale identità per Roma” con il Prof. Marco Causi, Università Roma 3, il Prof. Daniele Pace, Invitalia, e la Ricercatrice Keti Lelo di Roma 3, autrice del libro “Le mappe della disuguaglianza". Così Alberto Rossi: “Un dibattito per definire l'identità della città e costruire il futuro di Roma. Roma deve tornare a primeggiare mettendo in pratica le idee che risolvano le ataviche problematiche di questa città” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev