Rosina (Cnoas): Fiera della nostra professione di assistenti sociali

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2024 "Io sono fiera della nostra professione, sono fiera di essere un'assistente sociale. Ho una grande stima per ognuno di noi, in ogni professionista che quotidianamente affronta le difficoltà del nostro Paese cercando di fare del suo meglio. E sono convinta che non solo da presidente dell'Ordine, ma anche tutta l'Italia debba essere nella posizione di poterci ringraziare per il lavoro che facciamo", le parole della presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali Barbara Rosina nel corso dell'evento "La catena del cambiamento", tenutosi presso la sede Inail a Roma. / Cnoas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev